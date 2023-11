Furto al ristorante in centro a Milano: ladro arrestato dalla polizia

Ha rubato lo zaino a una studentessa che stava pranzando in un ristorante del centro di Milano. E per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. È successo nel pomeriggio di lunedì 13 novembre, nei guai un cittadino cubano di 53 anni già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è successo intorno alle 13 quando glia genti della sesta sezione della squadra mobile, in servizio in centro a Milano, hanno notato due uomini che "si sono scambiati dei cenni di intesa", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. Uno è rimasto vicino alla fermata dei mezzi pubblici mentre il 53enne è entrato nel locale. Qui, dopo aver notato lo zaino a terra di una giovane che stava pranzando con un’amica, ha dapprima verificato che lo stesso non fosse ancorato alla sedia e, poi, approfittando della clientela in coda, lo ha afferrato ed è uscito. Il complice, resosi contro della presenza degli agenti è riuscito a fuggire, mentre il 53enne è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso. Lo zaino - al cui interno c'erano diversi contanti e un computer - è stato riconsegnato alla studentessa 21enne.

Gli agenti della questura "sono impegnati in quotidiani servizi del controllo del territorio appositamente disposti dalla Questura", come reso noto da via Fatebenefratelli. I servizi, più nel dettaglio, sono stati disposti "in considerazione dei furti con destrezza denunciati all’interno di attività di ristorazioni e commerciali, nelle aree urbane più affollate".