La notte dei Rolex: in poche ore rubati 70mila euro di orologi

Tre colpi. Tre orologi rubati, due Rolex e un Audemars Piguet. Il bottino? Circa 70mila euro. È quanto accaduto tra le vie della movida di Milano nella notte tra venerdì e sabato 10 settembre dove sono stati rubati tre orologi in tre distinti furti. Per il momento non ci sono elementi che li colleghino (pare siano stati messi a segno da distinte persone e non da un'unica "banda del Rolex), ma su tutti e tre i casi stanno lavorando gli agenti della questura di Milano.

Il primo colpo è avvenuto poco dopo le 23 in via Manzoni (zona Montenapoleone). Qui un turista statunitense di 39 anni è stato avvicinato da due uomini che lo hanno strattonato, spintonato e infine gli hanno afferrato il braccio e strappato dal polso sinistro un Audemars Piguet da circa 40mila euro. Quando gli agenti sono arrivati sul posto i due erano già scappati facendo perdere le proprie tracce.

Quasi lo stesso copione in via Settembrini (zona Stazione Centrale) dove un turista olandese di 31 anni è stato derubato del Rolex che aveva al polso. La rapina è avvenuta poco prima delle 4 e in questo caso i malviventi si sono impossessati del Submariner del 31enne dopo averlo minacciato con una pistola (non è chiaro se fosse vera o giocattolo). Anche in questo caso i due rapinatori sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

L'ultimo colpo è stato messo a segno intorno alle 6 del mattino all'angolo tra corso Como e via Toqueville dove un inglese di 44 anni è stato accerchiato e derubato da due uomini. In questo caso i banditi sono scappati con un Rolex Gmt del valore di 15mila euro.