Furto in piazza Duomo a Milano: rubato Rolex da 20mila euro

Ha notato l'orologio che aveva al polso, si è avvicinato e gliel'hanno strappato per poi scappare. Furto in piazza Duomo a Milano nella notte tra venerdì e sabato 3 giugno: un uomo, cittadino marocchino, è stato derubato del Rolex che aveva al polso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è accaduto poco prima delle 2, come riferito da via Fatebenefratelli. La vittima è stata avvicinata da un uomo che in pochi attimi gli ha afferrato il quadrante dell'orologio per poi strapparglielo con forza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i poliziotti della questura di Milano, ma il ladro era già riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.