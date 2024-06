Ladri scatenati tra la movida: due Rolex rubati nel giro di pochi minuti

Rolex nel mirino. Doppio colpo dei ladri all'alba di mercoledì tra via Alessio di Tocqueville e piazza Freud, in piena zona corso Como, cuore della movida meneghina. Il primo a finire nella rete dei banditi, verso le 5.30, è stato un 22enne italiano che è stato bloccato da tre uomini ed è stato derubato di un Rolex dal valore di 9mila euro.

Pochi attimi dopo un secondo allarme praticamente identico è scattato dall'esterno della stazione Garibaldi, dove a un 17enne è stato portato via un cronografo della stessa marca dal prezzo di 12mila euro. Lui stesso ha raccontato ai poliziotti che aveva messo l'orologio in tasca, probabilmente proprio per cercare di tenerlo al sicuro, ma che cinque uomini - anche loro descritti come nordafricani - glielo avevano rubato. Non è escluso che gli autori dei due raid, su cui indaga la polizia, siano gli stessi.

Negli stessi istanti, proprio mentre gli agenti raccoglievano la denuncia della vittima, un 20enne si è avvicinato a loro raccontando di essere stato accerchiato da quattro aggressori che lo avevano costretto a consegnare loro 50 euro prima di allontanarsi.