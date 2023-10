I ladri che rubano le ruote di una Panda (smontandole in strada)

Troppo "sfacciati" per passare inosservati. Due uomini - un 36enne marocchino e un 50enne italiano - sono stati arrestati domenica sera dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a smontare gli pneumatici di una macchina parcheggiata in strada.

A dare l'allarme, verso le 22, sono stati alcuni testimoni che hanno visto i due all'opera su una Panda, anche piuttosto datata, che era in sosta in via Cristoforo Colombo. Quando i militari sono arrivati, i ladri hanno cercato di allontanarsi ma inutilmente.

I due avevano già smontato tre pneumatici su quattro e li avevano caricati a bordo della loro auto, una Peugeot. Per loro, trovati in possesso di una chiave inglese e del crik, sono quindi scattate le manette.