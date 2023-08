Nove figli, in attesa del decimo: ladra sorpresa in hotel, ma non può essere arrestata

Deve scontare quasi 8 anni di reclusione, ma i poliziotti che l'hanno sorpresa nell'hotel di Monza in cui vive col compagno non hanno potuto arrestarla, perché ha presentato un certificato medico che attesta la (decima) gravidanza. Il controllo è scattato nella notte tra il 3 e il 4 agosto in seguito alla segnalazione di 'alert alloggiati', arrivata in questura, con cui veniva evidenziata la presenza di una persona ricercata in un albergo del capoluogo brianzolo.

La donna, oggi 32enne, bosniaca d'origine, fin da quando aveva 13 anni si era resa protagonista di una serie di furti, scippi e altre violazioni in materia di armi e di immigrazione. Su di lei pende un ordine di esecuzione penale del Tribunale di Imperia. La 'carriera' della 32enne si è infatti sviluppata, negli anni, in numerose città italiane. Oltre alla pena da scontare (7 anni, 11 mesi e 9 giorni), la donna dovrebbe pagare una multa di 4mila e 60 euro.

Tra le città in cui la donna ha 'operato' c'è anche Milano, il cui questore, a marzo del 2023, le aveva vietato l'accesso all'intera rete della metropolitana e della ferrovia, compresi gli accessi di superficie e le immediate vicinanze, per 12 mesi. Provvedimento, quindi, ancora valido.