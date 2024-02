Il ladro (forse seriale) specializzato nelle spaccate con tombino

Per rubare all'interno di due negozi ha spaccato la vetrina utilizzando un tombino. Un milanese 'in trasferta' a Rimini, dove alloggiava in hotel, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri locali, che durante il secondo furto sono riusciti a sorprenderlo. È successo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio. L'allerta ai carabinieri è arrivata dagli addetti di un istituto di vigilanza privata che, dai monitor, avevano visto un soggetto all'interno di un negozio in zona Marebello a Rimini.

L'uomo stava prendendo banconote dalla cassa dell'esercizio commerciale. La centrale operativa dei carabinieri ha diramato alle pattuglie le fattezze dell'uomo e, in meno di un'ora, i militari hanno individuato e bloccato l'uomo, un 40enne. Poco prima aveva messo in atto un altro tentativo di furto, stavolta ai danni di un negozio di Rivazzurra, sempre con la tecnica della "spaccata con tombino". Ma senza riuscirci.

Ladro seriale?

I carabinieri gli hanno trovato addosso la refurtiva del primo furto, restituita al proprietario, e lo hanno trattenuto in caserma, in attesa dell'udienza preliminare di lunedì, con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato. Le indagini continuano, perché diversi altri negozi del lungomare riminese, ultimamente, sono stati presi di mira con la stessa tecnica del tombino e rubando sempre e solo denaro contante. L'ipotesi, da accertare, è che si tratti sempre della stessa persona.