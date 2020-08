Stazione Centrale, in 24 ore ruba 2 portafogli, 3 bottiglie di alcol e un paio di scarpe: arrestato

Nell'arco di poco più di 24 ore ha rubato 3 bottiglie di liquore, due portafogli e un paio di calzature. Il tutto sempre all'interno della Stazione Centrale di Milano. Per questo un cittadino del Marocco di 32 anni giovedì pomeriggio è stato arrestato dalla polizia ferroviaria.

Gli agenti hanno notato che l'uomo, dopo aver girovagato tra i viaggiatori presenti in stazione, è entrato in un negozio e approfittando del fatto che il personale era impegnato con diversi clienti, ha preso tre bottiglie di alcol dal bancone ed è uscito senza pagare. A quel punto è stato bloccato.

Attraverso una perquisizione la polfer l'ha trovato in possesso anche di due portafogli che erano risultati rubati, nella stessa giornata, in un altro negozio della stazione. Infine, il 32enne è stato riconosciuto come l'autore del furto di un paio di scarpe, avvenuto il giorno precedente, sempre all'interno di un esercizo commerciale di Centrale.