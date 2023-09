I ladri di portafogli che agivano sempre nella stessa catena di supermercati

L'ultimo domicilio a Pioltello, nel Milanese, ma 'trasfertisti', a giudicare dai loro precedenti (almeno una decina) per furti in tutto il nord Italia. Tre ladri seriali sono stati incastrati dalla squadra mobile della questura di Lodi, arrestati in flagranza subito dopo avere rubato un portafogli a un uomo all'interno di un supermercato. Mentre gli agenti li sorprendevano, si trovavano nel parcheggio intenti a spartirsi il bottino.

Nei guai sono finiti due uomini e una donna della Bulgaria, scoperti in seguito a numerose denunce per furto all'interno di supermercati. Un particolare che li ha traditi: erano molto 'affezionati' a una specifica catena di market, tanto da colpire soltanto nei suoi negozi. Così, qualche giorno fa, gli agenti si sono appostati davanti a un supermercato di Lodi Vecchio e hanno atteso, finché non hanno visto due del terzetto uscire dal punto vendita e dirigersi verso un'auto parcheggiata, dove un uomo li attendeva.

Sotto gli occhi dei poliziotti, i tre hanno svuotato un portafogli, lasciando per terra le cose 'inutili', come i documenti e le carte bancarie, e hanno cominciato a spartirsi i contanti. A quel punto gli agenti sono intervenuti e li hanno identificati per poi arrestarli, rintracciando il proprietario del portafogli, un uomo di 74 anni che non si era accorto di nulla, e a cui è stato restituito il maltolto.

Quanto ai tre malviventi, in attesa del rito direttissimo sono stati sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Lodi.