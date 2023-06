Troppi furti di trattori nel milanese, contadini scrivono al prefetto

Più controlli delle forze dell'ordine per evitare furti di trattori. È quello che chiedono gli agricoltori milanesi, attraverso la Coldiretti, al prefetto di Milano. "Riceviamo quotidianamente segnalazioni di furti. La preoccupazione è tanta perché anni di sacrifici vengono vanificati, con le assicurazioni che coprono solo la minima parte del costo effettivamente sostenuto per modernizzare l’azienda e comprare mezzi innovativi", denuncia Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano di fronte al moltiplicarsi di razzie nelle cascine, con gli ultimi casi che nei giorni scorsi si sono verificati a Cassina de Pecchi, Bellinzago e nella zona di Melzo.

"È da tempo – continua il presidente Rota – che facciamo presente questa situazione drammatica alle autorità competenti, ma negli ultimi mesi si sta addirittura degenerando con almeno due o tre segnalazioni al giorno, non solo qui ma un po’ in tutta la Lombardia. A volte i trattori vengono abbandonati, ma nella maggior parte dei casi spariscono e non si trovano più".

Se non ci sono sistemi di sicurezza o di blocco a bordo i ladri salgono direttamente sul mezzo e spariscono alla guida del trattore, altrimenti la macchina agricola viene agganciata e trainata lontano oppure direttamente caricata sui camion e fatta sparire. Ai trattori viene modificato il numero di telaio, sono reimmatricolati e caricati su tir generalmente destinati ai mercati dell’Est europeo o imbarcati su traghetti con destinazione Russia, Africa o Medio Oriente. In altri casi i mezzi vengono smantellati ed i pezzi sono venduti come ricambi un po’ ovunque, anche in Italia.

Già a maggio – continua la Coldiretti – la Federazione interprovinciale si è rivolta ai prefetti di Milano, Lodi e Monza Brianza sollecitando un incremento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine, che già prestano quotidianamente la loro opera a difesa dei cittadini e nella repressione della criminalità.