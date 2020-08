In sole 3 ore rubano una Panda, forzano autolavaggio e fanno spaccata al ristorante: arrestati fratelli milanesi

In sole tre ore, tra l'una e le quattro della notte tra venerdì e sabato, due fratelli milanesi hanno commesso un furto con spaccata in un ristorante in provicia di Alessandria, forzato un cambiamonteta di un autolavaggio a Tortona e rubato una Fiat Panda a Voghera. I carabinieri però li hanno scoperti e arrestati.

Un furto all'ora

All'alba di sabato i due, entrambi pregiudicati originari di Rho (Milano) e domiciliati nel Pavese, sono stati fermati a Casei Gerola (Pavia) mentre erano a bordo di un'altra Fiat Panda, sempre rubata, che era stata utilizzata per un altro furto avvenuto nei giorni scorsi in un negozio di alimentari.

Sull'auto sono stati trovati 150 euro provento dei furti ai danni dell'autolavaggio e del ristorante, oltre a numerosi attrezzi per lo scasso. I fratelli, individuati anche come autori di diversi reati contro il patrimonio avvenuti nelle ultime settimane in Lomellina, sono stati arrestati in flagranza per furto in concorso, ricettazione, possesso di chiavi alterate e grimaldelli e porto di armi.

I due malviventi si trovano ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Le due auto che erano state utilizzate per i furti sono state restituite ai legittimi proprietari.

