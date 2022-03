Il 'pickpocket' e il complice in azione con le turiste in Duomo

Prendevano di mira le turiste per rubargli portafogli e altri oggetti. Uno si metteva davanti per rallentarle e il 'pickpocket' entrava in azione, rubando direttamente dalle borse. La loro tecnica perà è stata notata dalla polizia, che mercoledì sera li ha arrestati in piazza Duomo.

In manette un 18enne e un 28enne, entrambi marocchini, irregolari in Italia e con precedenti. Gli agenti della Squadra Mobile in servizio in centro li hanno notati aggirarsi tra un gruppo con fare sospetto, così hanno iniziato a seguirli da via Torino, dove si trovavano in quel momento, fino in Duomo.

Sotto gli occhi dei poliziotti, i borsaioli si sono accostati a delle turiste e mentre uno si metteva davanti rallentandole, l'altro, da dietro, ha rubato AirPods e portafogli dalla borsa di una delle due, 34enne indonesiana. Per entrambi è scattato l'arresto per furto aggravato in concorso. Auricolari e portafogli, invece, sono stati subito riconsegnati alla vittima.