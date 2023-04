Stazione 'casa' dei ladri: due turisti derubati appena arrivati a Milano

Un "benvenuto" in città non dei migliori. Due turisti sono stati derubati giovedì in stazione Centrale a Milano da due ladri poi fermati dai carabinieri, che erano impegnati nei servizi di sicurezza voluti dal governo proprio fuori dallo scalo ferroviario.

Il primo a finire nel mirino è stato un 61enne argentino, scippato del cellulare che aveva in una tasca del trolley. Il ladro - un 16enne, cittadino algerino - è stato bloccato dai militari, che lo hanno trovato anche in possesso di un coltello con una lama da 6 centimetri. Il giovane, denunciato a piede libero per furto e possesso di oggetti atti ad offendere, è stato poi riaffidato a una comunità di Milano dalla quale si era allontanato lo scorso 4 aprile.

Nel pomeriggio, invece, è stata la volta di un 29enne tedesco, anche lui in città per vacanza. A entrare in azione, in quel caso, è stato un 27enne, cittadino marocchino, che gli ha strappato una collanina in oro dal valore di 500 euro ed è poi scappato. I carabinieri lo hanno visto mentre scappava, rincorso dalla vittima, lo hanno raggiunto e arrestato per furto con strappo.

Verso l'una di notte, nella stessa zona, e nell'ambito degli stessi controlli, i militari hanno arrestato un 30enne algerino sorpreso mentre spingeva a mano un motorino dopo aver spaccato a calci il bloccasterzo. Portato in caserma, l'uomo ha iniziato a dare testate al pavimento, motivo per cui è stato medicato sul posto dal 118.