Il baby ladro che svaligia una casa a Milano: "Ho 13 anni"

Ha cercato di abbassare la sua età, verosimilmente consapevole che quel trucchetto gli avrebbe permesso di evitare guai con la giustizia. Ma, purtroppo per lui, gli esami in ospedale lo hanno incastrato. Un ragazzino è stato arrestato venerdì mattina a Milano con l'accusa di furto in abitazione dopo aver svuotato un appartamento in via Zanzur, al Lorenteggio.

Il giovanissimo è entrato in azione verso le 12.30, quando ha ripulito una casa al primo piano e ha poi cercato di replicare il blitz in un altro appartamento, al cui interno c'era una 19enne che ha sentito i rumori sospetti provenire dalla porta e lo ha messo in fuga. Gli agenti delle volanti sono riusciti a fermarlo praticamente subito, scoprendo il primo furto - aveva rubato gioielli e monili - e arrestandolo.

In quel momento, però, il baby ladro ha detto di avere 13 anni, un anno sotto l'età minima per essere imputabile. Avendo dei dubbi sulla sua versione, i poliziotti lo hanno accompagnato in ospedale per l'età osseo, i cui risultati hanno certificato che in realtà il giovanissimo ha almeno 14 anni e meno di 18. Per lui si sono quindi aperte le porte del Beccaria.