Rapinano la villa di un imprenditore, picchiati lui e la moglie: 11 arresti

Una banda specializzata nei furti in abitazione è stata sgominata dai carabinieri di Brescia. Le accurate indagini, scattate dopo una rapina a mano armata in una villa di Iseo, hanno portato i militari a individuare e poi ad arrestare i componenti del gruppo criminale: quasi tutti sono di nazionalità albanese, molti dei quali irregolari in Italia. Sono ritenuti responsabili di almeno 16 colpi commessi tra le province di Brescia, Bergamo, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia e 4 furti d'auto, come racconta BresciaToday.

I nomi degli arrestati

In manette sono finite in tutto 10 persone di nazionalità albanese: per 6 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre 4 risultano irraggiungibili. Il gip, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri di Brescia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per: Alberto Mema, Mustafa Banushllari, Altin Zeqiri, Dorjan Rusi, Endri Hysi, Hamit Pasha, Anesti Arapaj, Dario Ferro, Marku Bardhok, Ilirjan Emini. Sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di furti in abitazione e di autovetture, autoriciclaggio, riciclaggio e ricettazione di macchine e targhe, ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco con relativo munizionamento.

Disposti gli arresti domiciliari per l’unico indagato italiano. Si tratta di un 75enne di casa a Rozzano (Milano): non ha partecipato ai furti, ma avrebbe dato supporto logistico alla banda, occupandosi di trovare i garage dove nascondere le macchine rubate e poi usate per svaligiare le case.

Imprenditore colpito in testa

Il gruppo criminale, che aveva base logistica a Rozzano, è finito nel mirino dei carabinieri di Brescia dopo la violenta rapina commessa, l’11 gennaio del 2023, nella villa di Iseo dell’imprenditore bresciano Roberto Botti. Tre componenti della banda, col volto coperto, avevano atteso che il 59enne rincasasse in auto poi, sotto la minaccia delle armi, lo avevano fatto uscire dall'abitacolo (era stato anche colpito alla testa con il calcio di una pistola) e obbligato ad aprire la porta. Poi si erano fatti aprire la cassaforte per prendere soldi e gioielli. Attimi concitati, nel corso dei quali la moglie di Botti era stata picchiata a mani nude.

Per la fuga i ladri avevano utilizzato due auto, poi risultate essere rubate e alle quali erano state messe delle targhe trafugate da altre macchine. I primi accertamenti svolti dal nucleo investigativo dell’Arma bresciana avevano permesso di localizzare una delle due vetture (una Bmw serie 3) in un garage di Rozzano.

Da allora i militari hanno puntato i riflettori su alcuni componenti della banda: grazie a intercettazioni (ambientali e telefoniche) e all’analisi dei filmati di numerose telecamere sono quindi riusciti a individuare tutti i componenti e ad attribuire agli indagati altri 16 furti, sette dei quali messi a segno nel Bresciano tra settembre 2022 e aprile 2023.

Nel dettaglio avrebbero ripulito due abitazioni a Soiano del Lago, altre due a Padenghe, una a Ospitaletto e un’altra a Calcinato. Sventato da una vicina, invece, il furto tentato, esattamente un anno fa, in un'abitazione di Villanuova Sul Clisi. Le numerose perquisizioni hanno consentito di recuperare: materiale da scasso sofisticato (piedi di porco, martelli, mazzette da muratore e flessibili); 4 auto di grossa cilindrata e altrettante pistole rubate e usate per mettere a segno i colpi, oltre a parte della refurtiva.