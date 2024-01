Gli spacca il finestrino della 500: lui lo vede e lo fa arrestare

Prima ha cercato di rubare all’interno di una 500 parcheggiata a lato della strada, quando ha capito di essere stato scoperto dal proprietario lo ha aggredito. E per lui sono scattate le manette. Un italiano di 33 anni è stato arrestato dalla polizia all’angolo tra via Bisceglie e via Kuliscioff nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio.

Tutto è successo intorno alle 14.30 quando una volante di passaggio ha visto la zuffa a bordo strada. Gli agenti sono intervenuti dividendoli. Il proprietario dell’auto, un italiano di 40 anni, ha raccontato di aver visto il 33enne mentre rompeva il deflettore della portiera posteriore.

Quando è intervenuto per bloccarlo è stato minacciato con un martelletto frangivetro, innescando la zuffa. Per il 33enne sono scattate le manette.