Cercano di derubarlo sulla 91, poi lo inseguono con una bottiglia di vetro

Prima hanno provato a rubargli il portafogli sulla linea 91 del filobus. Poi, non essendoci riusciti, sono passati alle maniere forti e l'hanno inseguito 'armati' di una bottiglia di vetro. L'episodio venerdì sera intorno alle 19.45 in via Ponte Seveso, zona Stazione Centrale.

Ad assistere al tentativo di rapina c'era una volante, che ha fermato i due responsabili in flagrante. Così sono finiti in manette un 18enne e un 23enne, entrambi libici, con precedenti e irregolari in Italia.

La vittima, un 23enne marocchino regolare in Italia, ha poi riferito agli agenti come i due avessero cercato di sottrargli il portafogli già sul filobus, per poi pedinarlo e minacciarlo, lungo via Ponte Seveso, dopo che era sceso alla fermata.