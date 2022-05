Le turiste derubate di 9mila euro in metro a Milano da due ladre (una incinta)

Una ha cercato di fingere che di quel portafogli non sapesse nulla. L'altra ha tentato di nascondere il bottino addosso a sé, ma inutilmente. Due donne - una 30enne e una 25enne, entrambe croate - sono finite nei guai mercoledì dopo aver derubato due turiste del Kuwait in metro a Milano.

Il loro raid, stando a quanto finora ricostruito dalla questura, è andato in scena nella fermata di centrale, dove hanno borseggiato le due vittime, di 30 e 27 anni, portando via i loro portafogli. Le donne si sono però subito accorte del furto subito e hanno allertato prima la security Atm e poi gli agenti della Polmetro.

I poliziotti hanno quindi bloccato le due ladre e le hanno trovate in possesso del bottino - oltre 9mila euro in contanti -, nonostante una delle due abbia gettato il portafogli a terra. La 30enne, con numerosi precedenti alle spalle, è stata arrestata, mentre la più giovane è stata indagata a piede libero perché in stato di gravidanza.