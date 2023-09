L'addetta alle pulizie che rubava capi di lusso da Prada e li rivendeva a poco prezzo su Vinted

Sfruttando la sua attività di addetta alle pulizie negli studi di progettazione e produzione di Prada, per mesi ha rubato capi unici di sfilate e prototipi non ancora immessi sul mercato, da donna e da uomo, che poi la nuora e la figlia rivendevano online su Vinted. Una curiosità: l'account risultava intestato a una persona residente all'indirizzo della caserma dei carabinieri di Pioltello, la città dell'hinterland milanese in cui vivono le tre donne.

La protagonista principale, un'albanese di 62 anni, era addetta alle pulizie nella sede di Prada in via Bergamo 21, dove sono situati gli studi di progettazione e produzione dei capi d'abbigliamento più importanti della casa di moda: i prototipi delle collezioni future, ma anche capi di sfilate di decenni fa, che i sarti riprendono periodicamente per trarre spunti per futuri 'trend'. A marzo alcuni dipendenti della maison si sono accorti che diversi abiti erano spariti e hanno denunciato l'ammanco, scoprendo anche i capi stessi su Vinted, dove comparivano le fotografie dei cartellini con particolari codici alfanumerici che i dipendenti di Prada hanno riconosciuto come autentici.

Nella sede di Prada sono state quindi installate telecamere di sorveglianza che hanno permesso ai carabinieri della stazione Moscova di identificare la persona responsabile dei furti: la 62enne, che poteva agire indisturbata poiché aveva l'autorizzazione a restare nel quartier generale fino alle 10 di sera, quando non c'era ormai più nessun altro. E approfittava della circostanza portando via i capi all'interno di borse, ma in un'occasione indossando l'abito lei stessa.

Rivenduti a prezzo "basso"

In tutto la donna ha rubato 40 abiti di lusso, il cui valore è stato stimato in circa 300mila euro, anche se è quasi impossibile definirlo per prototipi non ancora messi in commercio, né per capi da sfilata storici. Sembra certo, tuttavia, che né la donna né la figlia e la nuora, che poi rivendevano gli abiti su Vinted, si fossero rese davvero conto del valore del bottino in loro possesso, perché il prezzo che chiedevano agli acquirenti non era molto alto. I militari, chiuso il cerchio sulle tre, hanno perquisito la loro abitazione nel quartiere Satellite di Pioltello, trovando 23 dei capi rubati, ammassati in sacchi per l'immondizia. Tutte hanno ammesso la loro responsabilità. La 62enne è stata denunciata per furto, le altre due per riciclaggio.