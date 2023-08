Spacca il vetro di un'auto e ruba uno zaino pieno di abiti griffati

Ha spaccato i vetri di un'auto parcheggiata in strada, a Milano, nel quartiere Porto di Mare, e ha rubato uno zaino all'interno, pieno di abiti da donna di lusso. Poi, però, una volante della polizia lo ha notato mentre camminava in via Boncompagni, nella stessa zona. Lui, accortosi della pattuglia, ha tentato di nascondersi in mezzo ad alcune auto parcheggiate. È successo alle due e mezza di martedì notte.

Gli agenti lo hanno fermato, identificato e controllato. L'uomo, un marocchino di 35 anni con alcuni precedenti, aveva due zaini. Uno di loro era pieno di abiti di lusso da donna. L'auto con il vetro infranto era poco lontana, e i poliziotti l'hanno vista. Il proprietario (un arabo di 46 anni), rintracciato, ha confermato che lo zaino era suo. A quel punto il 35enne è stato arrestato per furto aggravato.