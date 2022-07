Ruba acqua dal canale per tre giorni: agricoltore denunciato

Se la Lombardia è la 'patria' del riso italiano (se ne produce il 40 per cento), la Lomellina lo è del riso lombardo. E proprio in Lomellina sembra si stiano concentrando i problemi di approvvigionamento dell'acqua da parte degli imprenditori agricoli, in un periodo di grave siccità. Mentre la Regione Lombardia annuncia che, per i campi, l'acqua durerà fino al 25 luglio, un agricoltore di 52 anni di Garlasco è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravvato.

L'uomo, per tre giorni consecutivi, ha letteralmente rubato l'acqua dal canale gestito da un consorzio d'irrigazione, il cui presidente ha segnalato il fatto ai militari. E non è la prima volta che succede. Il problema è che, se l'agricoltore di turno che fa questa scelta si procura l'acqua necessaria ai suoi campi, gli altri serviti dallo stesso canale restano a secco.

Gli episodi nel Pavese sembrano moltiplicarsi, se già a fine giugno un altro imprenditore agricolo, a Bereguardo, era stato denunciato per lo stesso motivo. Aveva trovat il modo (illecito) per garantire acqua ai suoi campi, manomettendo una delle paratie dei Naviglio, ma togliendo il prezioso 'oro blu' ai suoi vicini.

La situazione generale appare disperata, come segnala anche Coldiretti, secondo cui mais e foraggi stanno perdendo metà della produzione 'normale', il latte è calato del 20 per cento e il riso è altrettanto a rischio.