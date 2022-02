I carabinieri "geolocalizzano" gli Airpods rubati a Julio Cesar e li ritrovano

Hanno 'seguito' le cuffie (rubatet all'ex portiere dell'Inter Julio Cesar) sfruttando la geolocalizzazione e hanno acciuffato un uomo che ne era in possesso. Blitz dei carabinieri in via Padova, a Milano, nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, durante un controllo straordinario del territorio nel quale sono state identificate in tutto 52 persone e controllati sei veicoli.

Il furto era avvenuto in città il 15 febbraio. Julio Cesar, estremo difensore nerazzurro dal 2005 al 2012 (trecento le presenze collezionate), era a Milano per commentare ai microfoni di Amazon Prime Video la partita Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League, finita 2-0 per gli inglesi. E ha subìto il furto.

Seguendo la geolocalizzazione degli Airpods, i carabinieri hanno rintracciato un uomo italiano di 56 anni che ne era in possesso. L'uomo aveva anche il portadocumenti di Julio Cesar. I militari hanno recuperato la refurtiva (poi restituita all'ex calciatore) e hanno denunciato il 56enne per ricettazione.