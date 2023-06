I ladri che rubano l'alcol per venderlo e comprare la droga

Il blitz al supermercato per poi comprare la droga. Due uomini - un 31enne e un 21enne dello Sri Lanka - sono stati arrestati giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto pluriaggravato in concorso dopo aver cercato di rubare alcune bottiglie di alcolici nel Pam di via Piccinni, in zona corso Buenos Aires.

I due sono stati fermati, verso le 18.30, dall'addetto alla vigilanza del supermercato che ha sorpreso i due mentre nascondevano liquori e whisky in uno zaino schermato, portato evidentemente per evitare che suonasse l'allarme.

Il 31enne e il 21enne sono poi stati arrestati dalla polizia. Loro stessi hanno confessato agli agenti che avrebbero voluto vendere le bottiglie rubate per avere soldi per acquistare la droga.