Assalto ai superalcolici nei supermercati: due ladri arrestati all'Esselunga

Ha cercato di rubare 180 euro di alcolici all'Esselunga ma per lui sono scattate le manette. È successo al supermarket di viale Cassala nella tarda mattinata di venerdì 22 ottobre, nei guai un cittadino senegalese di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto intorno alle 11:40, come riferito dalla questura. Il giovane ha prima svuotato lo scaffale dei superalcolici e poi ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare ma è stato fermato dagli addetti alla vigilanza e arrestato dagli agenti di via Fatebenefratelli. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è accusato di tentato furto aggravato ed evasione.

Ruba all'Esselunga: arrestato

Nel primo pomeriggio di venerdì la stessa scena si è ripetuta nell'Esselunga di viale Umbria; in manette un cittadino marocchino che aveva cercato di rubare bottiglie per circa 120 euro. Per lui l'accusa è di furto aggravato.