Assalto al furgone Amazon: ladri scappano con tutto il carico

Un corriere Amazon è stato rapinato mentre stava effettuando una consegna a Milano nella mattinata di lunedì 14 febbraio. L'uomo, un italiano i 47 anni, ha denunciato di essere stato aggredito da due persone che dopo averlo trascinato fuori dall'abitacolo sono scappati col mezzo carico di pacchi.

Il furgone (senza il carico) è poi stato ritrovato in serata non lontano dai campi di via Muggiano. A rintracciarlo è stato proprio il 47enne che ha detto ai poliziotti di averlo avvistato a lato della Tangenziale Ovest di Milano. Sul caso sono in corso accertamenti.