Il furto da 50mila euro nel Cayenne in centro e l'anello regalato alla moglie del ladro

Un uomo di 53 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di furto aggravato perché ritenuto responsabile di due blitz messi a segno a luglio scorso.

Stando a quanto accertato dagli agenti, infatti, il 53enne avrebbe rubato un motorino in zona Porta Genova e poi, a bordo dello stesso scooter, sarebbe andato in via Vincenzo Monti dove avrebbe "ripulito" una Porsche Cayenne che era parcheggiata. Dalla macchina erano spariti effetti personali del proprietario e tre anelli dal valore totale di 50mila euro. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere, gli investigatori sono riusciti a risalire alla targa dello scooter e da lì al ladro.

Identificato pochi giorni dopo, l'uomo era stato indagato a piede libero, in attesa dell'ordinanza. Venerdì mattina, quando gli agenti sono andati ad arrestarlo, il 53enne ha finto di non essere in casa, tanto che i poliziotti sono entrati dalla finestra grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. Gli investigatori hanno poi accertato che uno degli anelli rubati era stato promesso alla moglie del ladro.