Il duo di ladre beccate mentre svaligiano un appartamento

Sono state viste dai vicini mentre erano intente a svaligiare un appartamento in zona Lorenteggio. Gli agenti di polizia hanno arrestato, nel primo pomeriggio del 30 aprile, una donna di 32 anni tedesca con precedenti penali e hanno indagato la complice 22enne italiana.

Il furto è avvenuto intorno alle 14, in un condominio di via Zuara, a pochi passi da via Lorenteggio. Il duo di ladre si è introdotto nel palazzo raggiungendo l'appartamento che avevano scelto per mettere a segno il colpo. Dopo aver forzato la porta, sono entrate e hanno iniziato a prelevare diversi beni. Poi, si sono date alla fuga.

I poliziotti sono stati allertati e sono giunti sul posto riuscendo a intercettare le malviventi. Hanno, poi, arrestato la tedesca e indagato in stato di libertà la complice di dieci anni più giovane.