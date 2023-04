Tenta di rubare in due case e dà un morso al carabiniere che lo sta arrestando

Stava forzando la porta d'ingresso di due abitazioni in via Padova, a Milano, ma la sua presenza nello stabile è stata segnalata alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri del radiomobile sono riusciti, non senza fatica, a immobilizzare l'uomo e ad arrestarlo. È successo lunedì mattina.

Tutto ha avuto inizio quando il ladro, poi identificato per un 22enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti di polizia per immigrazione clandestina, è stato notato da alcuni condòmini mentre tentava di entrare in due appartamenti dello stabile. Questi hanno chiamato il 112, facendo intervenire sul posto una pattuglia del radiomobile.

Immobilizzato col taser

Quando i militari hanno trovato il 22enne, questi brandiva un cavalletto di una moto e ha tentato di colpirli. Poi, mentre i carabinieri lo immobilizzavano, ne ha morso uno all'avambraccio e ha proseguito ad opporre resistenza. Alla fine è stato necessario colpirlo al braccio e all'addome col taser per ammanettarlo in sicurezza. Il carabiniere ferito dal morso è stato portato in codice vedere all'ospedale Città Studi, mentre il 22enne è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del giudizio per direttissima, atteso per martedì mattina. Risponde di tentato furto in appartamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.