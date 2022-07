Svaligiano l'appartamento e cercano di scappare dal balcone al primo piano

La vicina di sotto ha sentito rumori provenire dall'appartamento e non ha avuto dubbi: ha subito avvertito le forze dell'ordine. Anche perché la proprietaria, una 75enne, era fuori Milano per le ferie. La polizia, con la volante del commissariato Lambrate, è arrivata in via Tolmezzo a Milano, in zona Udine-Palmanova, intorno alle sette di mattina di mercoledì 6 luglio e ha sorpreso tre ladri mentre si trovavano sul balcone, cercando una via di fuga.

L'appartamento al primo piano era completamente a soqquadro. I tre sono stati arrestati: si tratta di due albanesi di 19 anni e un terzo di 27 anni. Tutti regolarlmente presenti in Italia e sconosciuti alla banca dati delle forze dell'ordine. Avevano riempito alcuni sacchetti con vari gioielli d'oro e di bigiotteria. E avevano con sé i 'classici' strumenti per aprire porte e serrature, come grimaldelli e cacciaviti. Per loro si sono aperte le porte del carcere in attesa del rito direttissimo.