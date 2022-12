Va all'Apple store per fare shopping gratis: arrestato

Ha cercato di scappare con la refurtiva, ma è stato braccato dalla sicurezza e ammanettato dalla polizia. Un ragazzo di 24 anni, cittadino georgiano, è stato arrestato dopo aver cercato di rubare due tastiere all'Apple Store di Piazza Liberty a Milano nel pomeriggio di sabato 10 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come reso noto da via Fatebenefratelli. A notare il 24enne e a lanciare l'allarme è stato l'addetto alla sicurezza del negozio che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato centro che hanno fermato il giovane e lo hanno accompagnato in questura dove è stato arrestato. Deve rispondere di furto.

Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che il 24enne, irregolare in Italia, era stato espulso dal paese nel 2019.