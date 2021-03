Il furto degli arbusti al parco: spariti dieci metri di siepe

Sono durati poco più di due mesi gli arbusti dell'area verde di via Zerbo a Opera: nei giorni scorsi, alcuni sconosciuti ne hanno rubati trenta. Un atto vandalico scoperto la mattina di venerdì 19 marzo quando i giardinieri si sono recati nell'area per sistemare l'impianto di irrigazione che, da tempo, alimenta le essenze del nuovo parco di Opera, il Fitness Park, uno spazio dedicato a persone di ogni età con apposite aree tematiche. E si sono resi conto che mancavano trenta arbusti, ovvero dieci metri di siepe letteralmente spariti nel nulla.

Il gesto vandalico ha fatto infuriare il sindaco Antonino Nucera. «Lo trovo una vigliaccata», ha dichiarato: «Penso che rubare la siepe di un parco pubblico per ripiantumarla, molto probabilmente, nel giardino di casa sia il più becero dei comportamenti. Un atteggiamento che danneggia l’intera comunità e che, purtroppo, avrà ripercussioni sulle tasche di tutti gli operesi. Chi danneggia un bene della collettività è come se danneggiasse un bene di sua proprietà».

«Hanno portato via - prosegue il sindaco - parte della siepe alle spalle del supermercato ed è un vero peccato poiché quel parco lo abbiamo realizzato accogliendo le richieste dei residenti e cercando di accontentare ogni loro desiderio. Mi auguro che episodi simili non si ripetano più e per questo chiedo la collaborazione di tutti gli operesi: segnalate e tuteliamo, insieme, il nostro patrimonio pubblico».