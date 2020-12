Milano, beccato a rubare in auto: ladro scappa verso la metro gialla, arrestato alla fermata

Ha cercato la fuga in metro ma senza successo. È stato proprio all'interno della fermata della M3 di Maciachini che è stato arrestato. A finire in manette è un cittadino egiziano di 36 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla questura di Milano, la volante è intervenuta dopo la segnalazione di un furto in auto in via Bellinzaghi, intorno alle 14 di mercoledì. Gli agenti hanno sorpreso una coppia di malviventi mentre armeggiava all'interno della vettura.

Davanti ai poliziotti, i due sono fuggiti in due direzioni diverse. Uno è riuscito a scappare mentre l'altro, l'egiziano appunto, è stato fermato dentro la stazione della metro gialla. L'uomo è accusato di rapina impropria.