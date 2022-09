Altro colpo in centro a Milano: turista scippato dell'Audemars Piguet da 45mila euro

Lo hanno avvicinato, hanno colpito e sono fuggiti. Ennesimo scippo di lusso in centro a Milano, dove un uomo di 46 anni - un turista svedese che si trova in città con la moglie - è stato derubato del suo Audemars Piguet dal valore di 45mila euro.

Il blitz dei ladri, che erano in tre, è avvenuto alle 22.30 all'angolo tra via Manzoni e via Verdi, praticamente davanti al teatro alla Scala. Stando a quanto ricostruito dalla questura, il 46enne stava passeggiando insieme alla compagna, guardando le vetrine dei negozi, quando sarebbe stato circondato dai malviventi, che gli avrebbero strappato l'orologio dal braccio per poi scappare. L'uomo non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori ed è stato lui stesso a chiedere aiuto alla polizia.

Non è la prima volta che i banditi mettono a segno colpi grossi in centro. Lo scorso 11 settembre un uomo di 46 anni, cittadino cinese, era stato derubato in via Hoepli, a due passi da piazza Duomo, del suo Patek da 20mila euro. A fine agosto, invece, un 69enne turco con casa in zona Quadrilatero era stato scippato di un Patek da 60mila euro da due uomini. La settimana prima a finire nel mirino dei banditi, sempre in due, era stato un turista tedesco di 32 anni, a cui era stato portato via un altro Patek, anche in quel caso dal valore di 60mila euro. Il 3 luglio, nel giro di un quarto d'ora erano avvenuti due furti. Il primo blitz era stato portato a termine in corso Venezia, dove un uomo di 58 anni, un italiano, si era visto strappare da un ladro "solitario" un Richard Mille da 700mila euro. Poco dopo era toccato a un 62enne residente in Florida che aveva "perso" un Rolex da 40mila euro, strappatogli da un rapinatore poi fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice.

Pochi giorni fa proprio due rapinatori di orologi, due giovanissimi cittadini marocchini, sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di due colpi, avvenuti in centro. La prima rapina era avvenuta il 26 agosto in via Montenapoleone e aveva fruttato ai due un Audemars Piguet Royal Oak del valore di circa 20mila euro. La seconda era avvenuta il 14 settembre, in via Borgospesso, con un Patek Philippe Acquanaut da circa 100mila euro come bottino.