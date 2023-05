Ladra in azione all'Esselunga: paga tè e brioche alle casse, ma ruba quasi 200 euro di spesa

La spesa a modo suo. Una donna di 50 anni, cittadina romena con precedenti, è stata arrestata giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare quasi 200 euro di Autan all'Esselunga.

Il blitz della 50enne è andato in scena verso le 12.30, quando lei e un complice sono entrati nel supermercato di via Legnone con due carrelli. I due, monitorati a distanza da un vigilante, hanno iniziato a prendere dagli scaffali confezioni di anti zanzare per un valore di quasi 400 euro, che hanno poi nascosto in due zaini.

A quel punto, mentre l'uomo è rimasto tra le corsie, lei si è avviata alle casse automatiche, dove ha pagato un tè e una confezione di brioche. Proprio mentre stava cercando di uscire, però, è stata fermata dalla guardia giurata, che gli ha chiesto di aprire la borsa, al cui interno c'erano effettivamente decine di confezioni di Autan. Il "socio" ha quindi svuotato il suo zaino ed è uscito regolarmente acquistando, anche lui, un tè. La 50enne, invece, è stata fermata dalla polizia.