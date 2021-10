Strappa il portafogli dalle mani all'autista del bus: arrestato

Mentre perlustravano la zona intorno alla stazione centrale, gli agenti della polziia ferroviaria si sono imbattuti in un borseggio ai danni dell'autista di uno degli pullman che fanno servizio tra la stazione milanese e gli aeroporti.

E' successo nella giornata di venerdì 29 ottobre. I poliziotti della polfer hanno notato due giovani avvicinarsi ad un pullman: poco dopo uno dei due, con mossa fulminea, ha strappato il portafogli dalle mani dell'autista, che si occupa anche di vendere biglietti e incassare il dovuto dai passeggeri. I due si sono immediatamente dati alla fuga.

Il responsabile del furto è stato bloccato dagli agenti e la refurtiva restituita all'autista. Il giovane, un marocchino irregolare in Italia, ha dichiarato di essere minorenne ma l'esame radiologico ha stabilito la maggiore età. E' stato quindi arrestato per furto con strappo. Il complice in fuga non è stato ancora trovato ma si è riusciti ad identificarlo: è un connazionale dell'altro e ha 16 anni. Verrà denunciato per il concorso nel furto.