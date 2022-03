Vede dalla finestra la ladra dentro la sua auto e la fa arrestare

Si è affacciato al balcone di casa e ha notato che, dentro la sua auto parcheggiata in strada, c'era una donna. Così è sceso a controllare meglio e ha sventato il furto. E' successo a Milano in via Antonini, all'altezza di via Negri, all'una e mezza di lunedì pomeriggio.

La vittima è un uomo di sessantacinque anni. Quando ha visto che la sua auto era "occupata" da una signora, è sceso e si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo e, intanto, ha chiamato il 112. La donna (una sessantenne con precedenti) aveva forzato la portiera con un paio di forbici appuntite e, in quel momento, stava armeggiando con il meccanismo dell'accensione. Trovandosi di fronte il proprietario dell'auto, ha ingaggiato una discussione dai toni molto accesi.

Nel frattempo è arrivata sul posto la polizia, che ha arrestato la donna per tentato furto aggravato.