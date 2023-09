Rompe il finestrino dell'auto e ruba occhiali e cuffie per 2mila euro

Pensava forse di agire indisturbato, in una strada di estrema periferia a Milano, ma una volante della polizia (commissariato Mecenate) passava di lì e così è stato arrestato, sorpreso sul fatto mentre rubava dentro un'auto.

È successo in via Brizzi, zona Porto di Mare, all'una meno un quarto di venerdì mattina. Nei guai un marocchino di 35 anni, irregolare in Italia e con alcuni precedenti. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre aveva appena preso 3 paia d'occhiali e un paio di cuffie wireless da un'auto parcheggiata, dopo avere infranto il finestrino.

Il valore complessivo del bottino, restituito al proprietario, è di circa 2mila euro. Il 35enne è stato arrestato.