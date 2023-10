Tre adolescenti prendono un'auto in sharing, finisce con un inseguimento e un incidente

Hanno visto un'auto della compagnia di car sharing ShareNow, a Milano, aperta e con le chiavi nel cruscotto, e così hanno deciso di fare un giro a bordo. Tre adolescenti di 15 anni (due) e 16 anni sono saliti sulla Citroen C3 in zona Baggio, a Milano, intorno alle sei meno venti di domenica pomeriggio.

Ma non hanno fatto i conti con il sistema di alert automatico, collegato alle telecamere, in funzione nel vicino comune di Cesano Boscone. E, probabilmente, con il controllo di Share Now, che nel giro di pochi minuti si è resa conto dell'auto in movimento senza un noleggio. Appena i tre giovanissimi sono entrati in via Libertà a Cesano, le telecamere hanno rilevato la targa e inviato una notifica agli agenti di polizia locale. Questo accade se per esempio l'auto non è assicurata, non ha passato la revisione obbligatoria o è stata radiata dal registro automobilistico. Oppure se risulta rubata.

Gli agenti della locale di Cesano, in sella alle moto, hanno intercettato la Citroen in via Salvo d'Acquisto e hanno azionato i lampeggianti. I ragazzi hanno deciso di scappare, imboccando contromano via Roma. Ma quello alla guida, il 16enne, ha urtato una sbarra e alcuni segnali stradali del cantiere, poi si è schiantato contro un'auto parcheggiata. Gli agenti hanno bloccato il giovane alla guida, preso in carico dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al San Carlo di Milano in codice verde per controlli.

La fine della bravata

Gli altri due, invece, sono riusciti sul momento a fuggire a piedi, ma sono stati rintracciati dalle guardie ecologiche al Parco Natura, poco distante, e portati al comando per essere identificati. Nessuno di loro ha precedenti. Due di loro vivono a Milano al Quartiere degli Olmi, il terzo sempre a Milano, ma a Baggio. Al comando sono stati convocati anche i genitori. "Il sistema di videosorveglianza funziona efficacemente e permette alle pattuglie in auto o in moto di intervenire tempestivamente", ha dichiarato il primo cittadino di Cesano Boscone, Salvatore Gattuso.