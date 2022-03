Tre minorenni tentano di rubare l'auto del car sharing

In tre, tutti minorenni, hanno tentato di rubare un'auto del car sharing, ma gli è andata male. Sono stati infatti notati da un passante e segnalati al 112. E' successo in via Stromboli, zona Washington, nella notte di martedì primo marzo, verso le due meno venti.

I tre avevano infranto il vetro anteriore destro della vettura e si erano introdotti nell'abitacolo. Il prossimo passo sarebbe stato quello di tentare di far partire la macchina. Ma sono stati visti da un uomo che ha telefonato al numero di emergenza 112. Immediato l'arrivo della volante di polizia: i tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato.

Si tratta di ragazzi di 17 anni, tutti di Milano.