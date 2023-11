Rubano dall'auto dei poliziotti senza saperlo

Hanno scelto la vittima sbagliata i due ladri che nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre, sono stati sorpresi dagli agenti in borghese mentre rubavano uno zaino e altri effetti da un’auto parcheggiata. Vittima sbagliata, perché quella vettura era proprio di uno dei due poliziotti fuori servizio.

Tutto è accaduto intorno alle 15. Due malviventi si sono avvicinati alla macchina in via Friedrich Von Hayek a Milano, a due passi dal centro commerciale Bicocca Village. I ladri sono stati sorpresi dagli agenti mentre effettuavano il furto e sono stati placcati. Uno dei due è riuscito a fuggire, lasciando dietro di sé la refurtiva. L’altro, dopo una colluttazione e dopo essersi liberato di un cacciavite, è stato fermato.

Ad essere arrestato per rapina è stato un cittadino argentino di 24 anni con precedenti penali e irregolare. Uno dei due agenti si è recato in pronto soccorso dopo la colluttazione per traumi a gambe e braccia, con una prognosi di 10 giorni.