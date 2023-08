I due uomini che tentano di vendere in strada un'auto rubata

Stavano cercando di vendere un'auto rubata. Ma sono stati sorpresi nella notte di sabato 26 agosto a Milano dai carabinieri, che stavano effettuando vari controlli nella zona di corso Como. Due uomini sono stati denunciati per ricettazione alla procura: si tratta di due italiani di 30 anni, entrambi con alcuni precedenti di polizia.

Secondo le risultanze, l'auto era stata rubata la settimana scorsa, sempre a Milano, ai danni di una donna italiana di 45 anni, che aveva denunciato il furto.

Sempre nell'ambito dei controlli nella zona di corso Como, i carabinieri hanno denunciato una 29enne e un 22enne peruviani, senza fissa dimora e irregolari in Italia: per loro si avvieranno le procedure finalizzate all'espulsione. E ancora, insieme al Nas, i carabinieri hanno controllato due esercizi commerciali: denunciato il gestore di un bar in piazza Luigi di Savoia (zona Stazione Centrale), un 49enne italiano, per la mancata osservanza dei principi di igiene. È stata fatta la conseguente segnalazione all'Ats.