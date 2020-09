Sfonda i vetri delle auto nel parcheggio Esselunga per rubare all'interno: arrestato

Martelletto in mano. Bottino in tasca. E, suo malgrado, manette ai polsi. Un uomo di 40 anni, un cittadino peruviano, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver "alleggerito" due macchine in strada.

Il suo blitz si è verificato tra via Pitteri e via Rubattino, nel parcheggio del supermercato Esselunga. Lì, dopo aver rotto i finestrini di due auto, ha rubato un cellulare, alcuni caricabatterie e tutto quello che ha trovato nei veicoli.

Pochi minuti prima dell'1, però, un passante ha allertato la polizia e sul posto è subito intervenuta una Volante. Gli agenti hanno trovato il 40enne poco distante, mentre aveva ancora tra le mani il martelletto frangi vetro utilizzato per rompere i cristalli delle vetture. Addosso, invece, i poliziotti gli hanno trovato tutto ciò che aveva fatto sparire dalle macchine.