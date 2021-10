I ladri che rubano una macchina ma si "dimenticano" del Gps

Erano seguiti praticamente in diretta. E senza saperlo sono finiti nelle mani della polizia. Due uomini - un 29enne e un 24enne, entrambi cittadini tunisini ed entrambi irregolari in Italia - sono stati arrestati nella notte a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver rubato un'auto.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, martedì sera i due hanno colpito a Vigevano, portando via una Citroen C8 aziendale affidata a un italiano 39enne. A dare l'allarme, verso mezzanotte, è stato lui stesso, dopo essersi affacciato alla finestra e aver notato che la macchina, parcheggiata sotto casa, non c'era più.

Dopo aver allertato i carabinieri della cittadina del Pavese, l'uomo ha telefonato al numero verde dell'assicurazione ed è riuscito a ottenere rapidamente le credenziali per seguire il segnale del Gps installato sul veicolo. La "palla" è poi passata alla centrale operativa di via Fatebenefratelli, che una prima volta ha localizzato la macchina in viale Papiniano. La fuga dei due è finita poco dopo l'una in corso di Porta Romana, dove la Citroen è stata rintracciata e i due ladri sono stati bloccati.