Preso dopo il furto in auto in sosta, aveva una borsa piena di capi d'abbigliamento

L'uomo è stato denunciato per ricettazione

Aveva rubato da un'auto in sosta, in via Mecenate, ma è stato sorpreso dal vigilante del magazzino di Gucci, poco distante dal luogo. La guardia giurata ha bloccato l'uomo e ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia di Stato.

E' successo nel primo pomeriggio di lunedì 12 aprile. Nei guai un uomo di 64 anni con alcuni precedenti. Gli agenti di polizia lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso alcuni arnesi per scassinare porte e serrature. L'uomo, inoltre, aveva un borsone con parecchi capi d'abbigliamento di probabile provenienza furtiva.

Per questo l'uomo è stato denunciato, oltre che per il tentato furto aggravato, anche per ricettazione.