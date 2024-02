Beccati su un’auto rubata, cercano di scappare dai carabinieri

Quando hanno capito di aver attirato l’attenzione dei carabinieri hanno cercato di scappare, ma è stato tutto inutile. Tre marocchini di 21, 23 e 29 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati in via Ziegler a Milano (zona Lampugnano) nella serata di sabato 11 febbraio.

Tutto è successo intorno alle 22.30 quando i militari nel transitare in via Ziegler, hanno intercettato i tre a bordo di un'autovettura a noleggio rubata poco prima. I tre hanno cercato di scappare, ma sono stati bloccati grazie all’intervento di un’altra auto del nucleo radiomobile.

Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di una chiave clonata e modificata per consentire l'apertura e l'avviamento del veicolo, nonchè di un paio di forbici da elettricista. L’auto è stata restituita al proprietario, mentre tutti gli attrezzi sono stati sequestrati e per loro sono scattate le manette, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.