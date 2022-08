I due uomini che cercano di rubare in un'auto, ma sono davanti a un commissariato

Il posto più sbagliato della città. Due uomini - un 26enne e un 23enne, entrambi cittadini marocchini con precedenti e irregolari in Italia - sono stati arrestati all'alba di mercoledì a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in piazza San Sepolcro. Non un luogo qualsiasi, però, perché è proprio lì che si trova il commissariato Centro.

E così il blitz dei due non è sfuggito al poliziotto che si trovava all'ingresso della struttura, che ha visto i due all'opera attraverso le telecamere. A quel punto, l'agente ha allertato i colleghi delle volanti e i due sono stati arrestati.

Il 26enne è stato trovato anche in possesso di tre cellulari, motivo per cui è stato indagato per ricettazione, mentre il complice nascondeva addosso un coltello che gli è valso l'accusa di porto abusivo di arma.