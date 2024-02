Rubano l'auto, ma sbagliano strada e si incastrano sotto i portici

Prima il furto d'auto. Poi la fuga a tutta velocità in macchina e a piedi. In due hanno rubato una vettura nel comune di Vanzago e, davanti alla polizia locale, sono scappati. Ma hanno sbagliato strada e sono finiti sotto i portici di piazza Tarantelli a Pogliano Milanese. Hanno tirato giù tavoli e sedie dei locali e la corsa è terminata con lo schianto contro un palo. I due ladri sono scesi dall'auto e hanno iniziato a correre.

Tutto è accaduto intorno alle 23 di sabato 3 febbraio. La polizia locale a Pogliano Milanese nota un'automobile che viaggia ad alta velocità, così decide di fermarla per un semplice controllo. Ma una volta accesi i lampeggianti, la vettura inizia ad accelerare e scappa via. Probabilmente conoscendo poco le strade del posto, i malviventi hanno imboccato la via sbagliata e si sono ritrovati incastrati sotto i portici. Da qui la fuga a piedi.

I due ladri hanno iniziato a correre verso il palazzo comunale per poi far perdere le proprie tracce dirigendosi verso il centro di Pogliano. I ghisa hanno, poi, trovato la proprietaria dell'auto: le era stata rubata mentre, rientrando a casa, apriva il cancello di casa.