Il ladro che tiene nel cellulare la foto dell'auto che ha rubato

Quando ha visto i carabinieri ha avuto istintivamente un atteggiamento sospetto. E i militari hanno deciso di controllarlo, finendo col denunciarlo per ricettazione. E' successo nella serata di mercoledì 19 ottobre a Cologno Monzese, in via Pellico.

Protagonista un ucraino di 24 anni scoperto, in seguito alla perquisizione, in possesso di un jammer, ovvero un disturbatore di frequenza, e di un telefono all'interno del quale c'erano le fotografie di un veicolo parcheggiato nella stessa via. Da rapide ricerche è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima a Segrate. Pertanto il 24enne è stato denunciato per ricettazione, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario. Sequestrati il telefono e il jammer.