Va in giro con l'auto rubata, arrestato

Era a bordo di un'auto rubata il ventunenne romeno, incensurato, individuato e bloccato non senza un inseguimento dalla polizia nella mattinata di mercoledì 29 settembre a Milano, in via Chiese (zona Bicocca). La volante della polizia, dopo le nove e mezza, ha notato la Volkswagen su cui viaggiava il ventunenne ed ha intimato l'alt per un controllo. Ma il giovane ha premuto il pedale dell'acceleratore e ha tentato di dileguarsi.

Il sopraggiungere di un equipaggio in ausilio alla volante ha fatto sì che il giovane decidesse di abbandonare la vettura e tentare, a quel punto, la fuga a piedi. Ma niente da fare per lui: è stato raggiunto e arrestato. E poi si è scoperto che quella Volkswagen era stata rubata a Paderno Dugnano con denuncia presentata ai carabinieri il 17 settembre. Oltre che l'arresto per furto, il giovane ha rimediato una denuncia a piede libero per ricettazione.

Fugge all'alt, arrestato per resistenza

E' andata male anche a un trentacinquenne italiano, con precedenti per reati contro gli stupefacenti e il patrimonio, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato intercettato dalla polizia in via Gola con un complice. I due, però, non hanno eseguito l'ordine e hanno cercato di scappare in sella. I due, dopo aver fermato lo scooter, hanno proseguito a piedi la loro fuga. Uno dei due si è salvato mentre l'altro è stato bloccato dalla polizia in viale LIguria. Dalla perqusizione non è emerso alcun reato commesso dai due. A parte, ovviamente, la fuga all'alt.