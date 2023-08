Spacca il finestrino e cerca di rubare da un'auto: arrestato anziano

A Ferragosto una denuncia per aver distrutto il depor di un bar e alcuni scooter parcheggiati in centro, ieri le manette per furto. Un francese di 78 anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia mentre stava rubando all'interno di un'automobile parcheggiata in via Gasparotto a Milano (zona Stazione Centrale) nella mattinata di venerdì 18 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 9.45, come riferito dalla questura di Milano. L'anziano, più nel dettaglio, aveva rotto il finestrino posteriore di un'auto e stava rovistando all'interno dell'abitacolo. È stato un passante ad accorgersi di quello che stava succedendo e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che lo hanno immobilizzato e arrestato con l'accusa di furto aggravato.

Solo pochi giorni fa, a Ferragosto, l'anziano era stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni scooter, bici del bike sharing e il dehor di un bar in piazza della Repubblica. Anche in quel caso l'uomo era stato fermato dagli agenti del 113.